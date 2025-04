Inaugurata la sede Uisp di Lugo, ripristinata dopo l’alluvione

Lo scorso 20 settembre 2024 l’acqua giunta a Lugo Est dalla fuoriuscita dal Fiume Senio si era abbattuta anche sulla piscina e sugli uffici Uisp di Lugo. Tutto il materiale della sede dell’associazione: scrivanie, documenti, computer era finito sott’acqua e dunque irrimediabilmente danneggiato.

Già nelle ore immediatamente successive si era attivata un’autentica ’macchina di solidarietà’ che aveva portato dipendenti, collaboratori, amici e dirigenti delle società sportive ad intervenire per limitare i danni. Una mobilitazione che aveva permesso di riaprire al pubblico la sede Uisp di Lugo dopo cinque giorni, non nei tradizionali uffici occupati, ma in una piccola stanza adiacente ad essi. Ripristinato, anche se in termini ridotti, il servizio, si è subito iniziato a pensare a cercare di ripristinare nel più breve tempo possibile anche gli uffici veri e propri.

I lavori hanno permesso ieri di inaugurare gli uffici Uisp di piazzale Veterani dello Sport, sotto le tribune dello stadio comunale Ermes Muccinelli, tornati pienamente operativi.

"Un traguardo raggiunto – si legge nella nota – grazie all’impegno della dirigenza Uisp, ma anche alla disponibilità dimostrata dall’amministrazione comunale di Lugo, proprietaria dell’edificio alluvionato, del gestore dell’impianto sportivo e dei livelli superiori della Uisp".

Alla riapertura degli uffici Uisp erano presenti Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp ed Enrico Balestra, presidente regionale Uisp Emilia-Romagna. Insieme a loro, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, la Sindaca di Lugo Elena Zannoni e l’assessore allo Sport Luigi Pezzi.