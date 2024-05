Inaugurato il giardino in onore della partigiana. Norina Trombini

Ieri mattina, a Marina di Ravenna, tra la via Foca Monica e via Ravegnani è stato inaugurato il giardino dedicato alla partigiana Norina Trombini.

Di fronte al pubblico, ai familiari Pierino e Franca Vivi con famiglia, ai volontari dell’associazione Spinaroni e dell’Anpi, hanno preso la parola Licia Suprani, presidente del consiglio territoriale e Mariella Mantovani, già consigliera comunale, ha spiegato il significato del luogo: "Da qui si vede ancor oggi la casa di Norina".

Sono intervenuti anche Renzo Savini, presidente Anpi, e gli assessori Baroncini e Gallonetto. Sono state ricordate le coraggiose e molteplici azioni di Norina, partigiana della 28^ Brigata Garibaldi Mario Gordini. Ivano Artioli, presidente dell’associazione Spinaroni, racconta: "Lei era nel distaccamento ’Terzo Lori’ presente all’Isola Spinaroni, fondamentale nella Battaglia delle Valli e nella liberazione di Ravenna. Ha sempre agito con la convinzione che per la lotta antifascista i rischi erano tanti, ma bisognava affrontarli e che il popolo ne aveva il dovere. L’antifascismo per Norina è stato essenziale per tutta la vita, ricevette anche la medaglia d’argento al valore militare".