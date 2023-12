Inaugurato il Villaggio di Natale. Lo cura l’Advs Ravenna

Due giorni fa, in piazza San Francesco, è stato inaugurato il Villaggio di Natale, a cura dell’Advs Ravenna, l’associazione di donatori volontari del sangue. Rimarrà aperto fino al 6 gennaio, giorno dell’attesissima estrazione della lotteria, con primo premio una Citroen C3 Pure Tech .

Oggi alle 15 ci sarà uno spettacolo di balli country proposto da Free to dance. Inoltre sono in programma tutti i giorni spettacoli, intrattenimento per bambini, distribuzione di vin brulè, tè, panettone, ciambella, zucchero filato e altro ancora (info: www.advsraenna.it).

Giovedì e venerdì prossimo, dalle 15 alle 19, ci sarà un laboratorio dedicato ai bambini con i maestri panificatori e degustazione di biscotti, bomboloni al forno e pane. Ma i laboratori per i più piccini sono previsti ogni mercoledì.

Il 23 dicembre ecco lo spettacolo delle ’Fontante danzanti’, una tradizione proposta ogni anno dal Villaggio Advs, animato esclusivamente da volontari, un elemento essenziale.