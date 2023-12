Incendio in casa, 60enne al Bufalini: "Ho visto le fiamme dalla strada e mi sono attaccato al campanello"

Le fiamme le ha viste il vicino di casa, rientrando da Faenza: lingue rosse di fuoco che sporgevano da una finestra al primo piano, ben visibili dalla strada. E così Mario Castellini si è allarmato subito e si è attaccato al campanello all’impazzata, finché non è riuscito a svegliare il padrone di casa che stava dormendo e che è uscito dalla sua abitazione con qualche bruciatura ma sulle proprie gambe. L’uomo, sulla sessantina, è stato portato per accertamenti all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’incendio è avvenuto nelle campagne nei pressi di Reda, in via Saldino, poco prima delle 9 del mattino.

"In lontananza ho visto questo fumo, tanto che ho pensato ’avrà preso fuoco un camino’, succede – racconta Castellini –. Poi quando sono arrivato ho visto che arrivavano le fiamme dal retro della casa. Mi sono fermato all’ingresso e ho cominciato a suonare il campanello, ma da dentro nessuno mi rispondeva. Ho telefonato a un parente dei proprietari di casa, l’ho avvertito di quello che stava succedendo, non sapevo cosa fare. Lui non ci credeva, mi ha detto: ’Sono via, che scherzo che mi fai’. Gliel’ho dovuto ripetere diverse volte, non ci credeva che la casa stava bruciando. E poi alla fine mi ha detto: ’Suona, suona, continua a suonare, ci deve essere qualcuno in casa’".

E difatti nell’edificio, in cui sono presenti due appartamenti, c’era un uomo che stava dormendo. "All’inizio nessuno rispondeva, ho chiamato i pompieri – prosegue Castellini –. Mentre stavano arrivando dopo cinque minuti si è aperto il cancello ed è uscito il padrone di casa, che era nel letto. Per fortuna aveva sentito il campanello, alla fine. Forse è stato un attimo, quando sono passato in macchina ancora nessuno se ne era accorto... La gente la mattina presto è in casa, dorme, non se ne accorge".

L’uomo all’interno dell’abitazione ha riportato alcune bruciature nelle braccia, ma non è in pericolo di vita. È stato caricato in barella dagli operatori del 118 e portato a Cesena.

Sul posto ieri mattina sono ovviamente intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio ed effettuato tutte le verifiche del caso per capire quale sia stata la causa che ha fatto sprigionare le fiamme.

Sara Servadei