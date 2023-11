Incidente tra tre auto sull’Adriatica a Cervia: due feriti

Cervia (Ravenna), 26 novembre 2023 – Un incidente tra tre veicoli, con uno di questi finito nel fossato, ha mandato in tilt il traffico sulla statale 16 ‘Adriatica’ per quasi due ore nel pomeriggio di oggi all’altezza di Cervia. In seguito allo schianto, avvenuto intorno prima delle 15, due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Nel luogo dell’incidente, oltre alle squadre Anas, sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico che è andato in tilt, visto che l’Adriatica è stata chiusa per quasi due ore.