Incontri dedicati al sostegno genitoriale

È in partenza in Bassa Romagna un nuovo ciclo di sette incontri a tema dedicati al sostegno genitoriale per la fascia 0-6 anni, previsti per il mese di aprile. Il primo incontro è previsto per giovedì 11 aprile alle 20.30, nell’auditorium della scuola secondaria di primo grado "Luigi Varoli" di Cotignola, dedicato al primo soccorso pediatrico e cura dei bambini, con Leonardo Loroni e Angelo Antonellini.

Tutti gli incontri sono gratuiti, necessaria la prenotazione: 0545 299397 o 366 6156306, mail centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.