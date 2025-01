Incontri formativi per le strutture extra-alberghiere

Lo scorso 13 gennaio, nella sede di Confartigianato della provincia di Ravenna, si è tenuto il primo di tre incontri dedicati agli esercenti di ’Bed and Breakfast’ (B&B) e di ’Room and Breakfast’ (R&B), organizzati per aggiornare sulle principali novità normative e fiscali che interessano il settore extra-alberghiero. Dal 2007, Confartigianato lavora con impegno per sostenere e promuovere la crescita delle attività extra-alberghiere, un settore che negli ultimi anni ha mostrato un costante sviluppo sia in termini di qualità del servizio che di numero di imprese attive. Il contesto normativo e fiscale è in continua evoluzione e, per questo motivo, è essenziale che gli operatori siano adeguatamente informati e supportati per poter operare al meglio nel rispetto delle regole.

Durante l’incontro i partecipanti hanno approfondito tematiche centrali per la gestione delle proprie attività. Tra i temi trattati, sono state illustrate le più recenti novità normative e autorizzative, oltre alle modifiche fiscali operative nel 2025. Confartigianato ha sottolineato l’importanza delle attività sindacali che sta portando avanti a favore di questo settore ormai protagonista dell’accoglienza turistica del territorio, favorendo un dialogo costruttivo con le Istituzioni e promuovendo politiche che incentivino lo sviluppo del comparto. Un ulteriore valore aggiunto degli incontri è rappresentato dalla presentazione delle convenzioni attive per gli associati. Tra queste, spicca il Consorzio Cenpi (Consorzio Energia Piccole Imprese), che offre l’opportunità di accedere a tariffe agevolate per la fornitura di luce e gas. Per ampliare al massimo la platea dei partecipanti a questi incontri, Confartigianato ha programmato altre due date. Il prossimo si terrà lunedì alle 18 nella sede di Confartigianato a Faenza, mentre il terzo è previsto per lunedì 27 gennaio, sempre alle 18, nella sede di Lugo. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.