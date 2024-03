Incontri mensili con gli agricoltori

Sabato dalle 10.30 alle 12 presso il mercato contadino di Campagna Amica in via Canalazzo 59 parte ’Il Cibo Giusto… così come è fatto’, percorso di educazione alimentare rivolto a bambini, ragazzi e famiglie. Per tutto il 2024 ci sarà un calendario ricco di incontri esperenziali per scoprire il cammino del cibo dal campo alla tavola. Partecipando si potrà ottenere il ’diploma di consumatore consapevole’ che darà diritto ad omaggi e speciali promozioni sulla spesa a km zero. Stagionalità, filiera corta, sostenibilità sono alcune delle parole chiave del progetto.