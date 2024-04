Incontri per famiglie con bimbi da 0 a 6 anni

Continuano gli incontri a tema dedicati al sostegno genitoriale per la fascia 0-6 anni. Il primo è previsto per lunedì 6 maggio alle 17 presso lo spazio La Dindalora, al nido d’infanzia Cavina, in via Spello ad Alfonsine. Il titolo è ’Quanto ti riconosco?’, sul tema dell’osservazione, riconoscimento e conoscenza approfondita dei propri bambini.

Tutti gli incontri sono gratuiti, ma è necessaria l’iscrizione:

Centro per le famiglie 0545 299397, o 366 6156306, centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.