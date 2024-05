Incontro per chi si cura degli altri

La cura di chi ha cura: al via un progetto dedicato alle donne che nella quotidianità, per lavoro o per condizioni di vita, si prendono cura degli altri. L’Assessorato alle Pari Opportunità, attraverso i Servizi alla Comunità e lo Sportello SeiDonna, presenta "La cura di chi ha cura", un nuovo progetto rivolto a tutte le donne che, ogni giorno, dedicano il loro tempo e le loro energie alla cura degli altri. Il primo evento si terrà mercoledì alle 20.30 presso il teatro comunale. L’incontro è gratuito. Durante l’evento, verranno offerti spunti di riflessione e strumenti utili per affrontare al meglio le sfide quotidiane della cura. Saranno anche illustrati i futuri incontri e le attività che verranno organizzate nei mesi successivi, pensati per offrire supporto, formazione e momenti esperienziali alle donne che ogni giorno mettono gli altri al primo posto.