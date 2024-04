Indimenticabile ‘Tonino’ Folicaldi. Vetrine e un incontro per ricordarlo

Tante iniziative a Lugo per ricordare Antonio ‘Tonino’ Folicaldi che con la sua classe e i suoi modi estrosi ha conquistato un posto nel cuore e nei ricordi di chi l’ha conosciuto. La Pro loco di Lugo ha deciso di omaggiare la sua essenza, organizzando ‘Antonio Folicaldi e l’importanza di essere Se stessi’, un percorso che esalta la creatività che Tonino ha sempre espresso sia come vetrinista sia nel modo di esporsi. Fino al 16 maggio i tre allestimenti più amati da Folicaldi saranno riproposti in altrettante vetrine sotto al porticato del Pavaglione caratterizzate dai titoli ‘Il pane fa vetrina’ al civico 55 di piazza Mazzini, il ‘Mercato delle Fiabe’ nel negozio Giorgia Effe ex Forlani sotto al Pavaglione e ‘Il Bel Signore’ – come era solito essere chiamato Tonino per via della sua estrema eleganza – nella vetrina ad angolo di Liverani Abbigliamento a partire da venerdì. Sabato e domenica, in occasione del Festival Vintage, il gruppo ‘The Peppery Ladies’ darà vita alla vetrina del civico 55 organizzando dei tableaux vivants. Il 16 maggio poi sarà organizzata la conferenza ‘Essere Liberi come la Traviata, l’importanza di Essere Se stessi’. "Tonino oggi sarebbe stato altrettanto apprezzato e ammirato per la sua capacità di essere libero – spiega il presidente della Pro loco, Mauro Marchiani –. È stato ed è ancora, per i molti che lo hanno conosciuto, un lughese degno di stima e ammirazione. Non ha avuto eguali ed è corretto ricordarlo per la sua unicità. L’iniziativa che come Pro loco abbiamo organizzato nasce come idea qualche anno fa quando ho personalmente iniziato una ricerca dedicata a Folicaldi. Ho rintracciato l’eredità fotografica lasciata da Tonino a Daniele Francesconi e Fiorella Bertaccini, i gestori dell’ex trattoria del Teatro. Un tesoro stupendo che mi ha dato tanta emozione e che mi hanno donato. Poter ricordare Tonino mi emoziona ed emoziona anche tutti i volontari che collaborano per la realizzazione di questo grande impegno lavorativo".

Monia Savioli