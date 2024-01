’Inediti’, le opere sconosciute di Ivo Sassi raccolte in un libro

E’ l’ultima creazione in un corpus bibliografico che conta ormai ventidue cataloghi: le opere inedite ideate dal ceramista Ivo Sassi negli ultimi anni di vita sono ora raccolte in un volume – intitolato appunto ‘Inediti’ – che completa l’attività di documentazione di una carriera artistica proseguita per circa sessant’anni, dal termine degli anni ‘50 sino al luglio 2020, quando l’artista (originario di Brisighella) morì improvvisamente. Il volume, curato da Francesca Caldari e arricchito dai contributi della direttrice del Museo internazionale delle Ceramiche Claudia Casali e del sindaco di Faenza Massimo Isola, giunge al termine della mostra organizzata nello storico studio di Sassi in via Bondiolo, in quella che un tempo era la chiesetta di Santa Margherita.

Lo studio, insieme alle opere lì custodite, rimane comunque aperto al pubblico su appuntamento, così come la Casa museo arrampicata sul colle di San Biagio Antico, progettata dall’architetto Filippo Monti, parte delle Case di persone illustri dell’Emilia Romagna.

Per informazioni sull’iniziativa chiamare il seguente numero di telefono 348/3601354 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@ivosassi.it.

Altre informazioni sull’attività dell’artista-ceramista romagnolo le si possono trovare sul suo sito, il cui indirizzo è https://www.ivosassi.it/

f.d.