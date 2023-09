Infortunio sul lavoro al porto Ripara camion, colpito da semiasse Operaio ferito a una gamba

Stava lavorando sotto il rimorchio di un camion, per ripararlo, quando una delle componenti meccaniche gli è caduta addosso, colpendolo e ferendolo gravemente a una gamba. E ora un 40enne operaio di nazionalità rumena, residente a Fosso Ghiaia, si trova ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. I medici hanno sciolto la prognosi – 30 giorni –, ma l’uomo dovrà probabilmente essere operato all’arto. Questo l’epilogo dell’ennesimo incidente sul lavoro che si è verificato ieri mattina al Porto di Ravenna, all’interno dell’azienda 3B Logistic, che si occupa di trasporti e spedizioni sul territorio nazionale.

La vittima dell’infortunio è un dipendente della ditta, dove è presente anche un’officina meccanica. L’operaio era alle prese con la riparazione di un rimorchio, che aveva sollevato con il cric e sotto il quale stava lavorando. Per cause da accertare, un semiasse del mezzo è caduto all’improvviso, colpendolo con violenza alla coscia. L’impatto, oltre ad un trauma da schiacciamento, gli ha provocato anche una ferita in quanto quel pezzo meccanico aveva una superficie irregolare. Le urla dell’uomo hanno immediatamente richiamato i colleghi, mentre non vi sarebbero testimoni oculari dell’infortunio. Sul posto, oltre ad ambulanze ed elicottero del 118, sono intervenuti la Polizia di frontiera e la Medicina del lavoro, che conducono l’indagine e hanno raccolto le prime testimonianze per ricostruire l’accaduto. Al momento poliziotti e tecnici Asl hanno posto sotto sequestro il cric col quale era stato sollevato il mezzo, per valutarne eventuali funzionamenti anomali. Dell’incidente è stato informato il pm di turno, Lucrezia Ciriello, e il fascicolo che si profila è per lesioni gravi colpose.

l. p.