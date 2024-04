Iniziati i lavori degli sfalci. Prima i parchi alluvionati

Sono iniziati con venti giorni d’anticipo rispetto alla tabella di marcia, i lavori di sistemazione del verde cittadino in vista dell’estate. A relazionare sugli interventi in via di svolgimento a Faenza è l’assessore con delega alle aree verdi Massimo Bosi. "Per via delle temperature abbiamo anticipato di venti giorni gli interventi – spiega –. E stiamo cercando di intervenire anche grazie all’aiuto di volontari e all’impegno dei dipendenti comunali. La priorità al momento ce l’hanno le scuole e i parchi pubblici, dopodiché c’è un capitolo a parte che riguarda le aiuole e le strade". Proprio in questi giorni si stanno concludendo i lavori iniziati in gennaio sui parchi pubblici alluvionati. Il capitolo da 500mila euro finanziato tramite ordinanza commissariale prevedeva interventi al parco Azzurro, al parco Gatti, al parco Lama e al parco Calamelli. "Il parco Azzurro in via Lesi è stato ripristinato, è così come lo stradello. È stata ripiantata l’erba ed alcuni alberi che si erano seccati, inoltre è stato eseguito un piccolo intervento di miglioria nel campo da basket ed è stata rimessa la ghiaia intorno ai giochi – evidenzia l’assessore –. Anche il parco di via Lama è stato rimesso in sicurezza, percorsi compresi ed è stata ripristinata la palizzata lungo l’argine del fiume, mentre nel parco Calamelli è stato ripristinato il livello e riseminato il prato".

In questi giorni inoltre, come spiegato dall’assessore Bosi: "Sono in via di conclusione i lavori di risagomatura del terreno nel parco Baden Powell in Orto Bertoni, e alla fine dell’intervento ripristineremo le attrezzature, i giochi e gli arredi". Alcune aree peraltro sono state oggetto di specifica donazione, grazie alle quali l’amministrazione comunale finanzierà i progetti di abbellimento del verde pubblico. In particolare per il parco Azzurro: "Abbiamo circa 25mila euro che Assoverde ha raccolto e donato al comune. Venerdì abbiamo un incontro con il quartiere e in tale occasione presenteremo e valuteremo insieme i progetti di miglioria legati a quell’area". Per il parco Gatti invece: "siamo in attesa del progetto che Ecocertificazioni ha donato – chiarisce Bosi –, dopodiché cercheremo i fondi per allestire l’area e installare gli arredi". Nel frattempo anche il parco di piazza San Francesco è stato chiuso per consentire la semina del prato: "abbiamo rifatto il trattamento - evidenzia Bosi -, pertanto il parco di San Francesco sarà riaperto nei primi giorni di maggio". Per quel che riguarda invece le aiuole e le strade "Sono in carico all’ufficio strade – rileva l’assessore –. Abbiamo dato la priorità alle scuole ed ai parchi pubblici, ma recupereremo gli interventi". In aiuto al servizio giardini è arrivata nei mesi scorsi anche la donazione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, 280mila euro di risorse destinati all’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature. "Abbiamo già ordinato i mezzi, e l’escavatore è già arrivato – conclude Bosi –. Contiamo che entro maggio arrivi il restante materiale ordinato. Ad oggi infatti stiamo utilizzando le attrezzature in comodato d’uso".

D.V.