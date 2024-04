Iniziativa del Lions per i giovani Al Mercato coperto, il Lions Club Dante Alighieri ha proiettato il video 'Non cancellate il vostro futuro' per sensibilizzare sui rischi di alcol e droga tra i giovani. I contributi saranno devoluti all'ospedale degli Infermi di Rimini per un ecografo in Oncoematologia pediatrica.