Iniziativa della Cassa in aiuto degli alluvionati

Da lunedi prossimo

sarà possibile sottoscrivere

in tutte le Filiali della Cassa di Ravenna e della Banca di Imola un nuovo prestito obbligazionario Senior, della durata di tre anni ad un tasso d’interesse dell’1%.

Il che che consentirà di devolvere il 7% dell’intero ammontare in favore di coloro che risiedono nei territori alluvionati per sopperire ai fabbisogni abitativi dovuti all’emergenza. Gli aiuti si concretizzeranno nel pagamento di una o più mensilità del nuovo canone di affitto, per la popolazione che avrà necessità di un nuovo alloggio, o nel pagamento di una o più rate dei mutui eventualmente in essere anche con altre banche.

Le obbligazioni, della durata di 36 mesi, hanno una cedola semestrale, un taglio minimo di mille euro e riconoscono al sottoscrittore un interesse annuo del 1%.