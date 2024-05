Innovazione e digitale. MGA Automation, aperta una sede in Darsena

A Ravenna ha aperto una nuova sede operativa di MGA Automation, fondata a Falconara Marittima in provincia di Ancona. Qui l’azienda ha trovato un terreno fertile per crescere e consolidarsi, partendo dall’ex spazio di coworking e incubatore d’impresa coLABoRA, nella zona della Darsena di città. L’esperienza maturata all’interno di coLABoRA hanno quindi spinto i fondatori di MGA Automation a creare Snodo Innovation Lab, in via Magazzini Anteriori che è stato inaugurato ieri. Questo spazio di coworking e innovazione si propone di attrarre e coltivare talenti nei settori del digitale, dell’industria 4.0 e 5.0, collaborando strettamente con altri spazi e operatori locali e regionali, nonché con enti e aziende del territorio.

MGA Automation, specializzata in automazione industriale, vanta già collaborazioni con l’Università Politecnica delle Marche nei campi dell’informatica, dell’ingegneria e del design. La capacità di coniugare industria e bellezza è una caratteristica distintiva che l’azienda ha riscoperto nel territorio ravennate.

Ispirati da figure storiche come Enrico Mattei e Adriano Olivetti, i fondatori di Snodo hanno come obiettivo quello di creare un ambiente che, pur riconoscendo le differenze storiche e le sfide del futuro, rifletta gli aspetti di contemporaneità di questi visionari. Snodo attualmente accoglie la Divisione Engineering di MGA Automation di Ravenna, il cui numero è recentemente aumentato con l’assunzione di due nuovi membri, e una collaborazione con FEEM. Inoltre, offre agli esterni cinque postazioni attrezzate e una sala riunioni, con l’obiettivo di supportare il dialogo tra professionisti e aggiungersi, come un tassello di un mosaico, alle iniziative capaci di supportare lo sviluppo delle capacità digitali, creative e imprenditoriali di giovani e non solo.

La scelta della Darsena di Ravenna come sede di Snodo non è casuale: "Essa rappresenta simbolicamente l’interconnessione e la transizione, un luogo dove passato e futuro si incontrano, simbolo di innovazione e creatviità"