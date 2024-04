‘Insieme per i giovani’ domani con Barone

Sono i giovani e le attività a loro collegate a essere protagonisti dell’incontro che domani sera coinvolgerà a Lugo diversi relatori. A organizzare l’evento ‘Insieme per i giovani: benessere psicologico, sport e comunità’ è il movimento Area Liberale. A partire dalle 20.30, al salone estense della Rocca, prenderanno la parola il candidato sindaco della lista ‘CambiAMO Lugo’ sostenuta dalle forze di centro destra locali, l’avvocato penalista Francesco Barone, l’ex sindaco di Bagnara e insegnante, Riccardo Francone, l’ex ispettore di polizia, Giovanni Fontanieri e lo psicologo-psicoterapeuta, Gabriele Raimondi, moderati da Jacopo Ronchi. "I giovani rappresentano un’importante risorsa per Lugo – sottolinea Barone –. Per questo è fondamentale che possano usufruire di spazi in cui ritrovarsi, in modo sano, senza dover uscire dalla città. A Lugo strutture di quel tipo mancano. Sarebbe importante crearli".