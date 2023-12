"Io estraneo all’associazione. Non sapevo cosa facessero"

Dal carcere di Ravenna dove ora si trova, Silvestrone è stato sottoposto ieri pomeriggio a interrogatorio di garanzia di fronte al gip Bosi. Alla presenza dei suoi avvocati Carlo Benini e Domenico Serafino, ha parlato per circa un’ora e mezza sostenendo in sintesi che nella stragrande maggioranza dei casi, lui era ignaro di tutto. Ha puntualizzato di non avere usato fatture inesistenti e di avere sempre versato l’Iva. A suo dire, era tranquillo del fatto che i collaboratori facessero ciò che dovevano fare. Si è cioè detto estraneo alla contestata associazione sostenendo che non poteva sapere ciò che facevano gli altri. Alla fine i suoi legali hanno chiesto una attenuazione della misura cautelare. Gli altri tre indagati, verranno interrogati oggi. Due si trovano sempre in carcere a Ravenna e uno a Lucca in ospedale perché ha lamentato un malore subito dopo l’arresto.