Ior e Rosetti Marino donano un ecografo all’ospedale cittadino

Tolleranza zero nei confronti del tumore al seno. La neoplasia che colpisce di più le donne di ogni fascia d’età, grazie ad una sempre maggiore sensibilità nella popolazione, a programmi di screening efficaci e a terapie sempre più mirate, ha raggiunto in Romagna percentuali di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi intorno al 90%: dato certamente ragguardevole, ma che impone uno sforzo aggiuntivo importante affinché anche per il restante 10% vi siano sempre nuove speranze. Continua quindi l’impegno dell’Istituto Oncologico Romagnolo al fianco delle strutture ospedaliere e dei professionisti coinvolti in questa fondamentale battaglia di salute: martedì è stato inaugurato un nuovo ecografo di ultima generazione, un macchinario del valore di circa 30mila euro, al Centro di Prevenzione Oncologica di Ravenna, presente all’interno dell’Ospedale “Santa Maria delle Croci” e diretto dalla dottoressa Dolores Santini. Questo grazie alla collaborazione tra Ior e Rosetti Marino Spa.