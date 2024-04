Irregolarità edilizie, la legge per sanarle c’è già

Salvini ha sollevato un gran polverone parlando di condono edilizio per sanare le opere minori che si possono riscontrare nelle abitazioni. Quelle piccole difformità, come vengono chiamate, Salvini dovrebbe sapere che già la normativa vigente consente di regolarizzarle. Non c’è bisogno di proporre una legge per intervenire su difformità edilizie che si possono già regolarizzare. Queste iniziative servono solo a far inasprire le tensioni già esistenti sia nella maggioranza che nella opposizione. Proponete qualcosa di nuovo. Per favore !!!

Werther Pattuelli

Regole per mantenere

efficiente il manto stradale

Sicurezza stradale le 12 regole da seguire. Questo il testo dell’articolo del Carlino sul nuovo codice della strada. Regole che riguardano solo noi cittadini. Vogliamo anche però mettere regole per chi dovrebbe mantenere il manto stradale efficiente e non lasciarlo allo stato di degrado?

Bruno Barbieri