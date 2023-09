Itway sorride con 4Science "Più affari negli Stati Uniti"

di Giorgio Costa

All’avanguardia nell’archiviazione e alla analisi dei dati finalizzati a ricerca scientifica e beni culturali. E’ il tratto distintivo di 4Science - società della ‘scuderia’ Itway di Ravenna operante nel mercato dei Big Data, dei Digital Repositories e dei Data Management Systems specializzati per i settori della ricerca scientifica e dei beni culturali e quotata al Mercato MTF Direct Market di Vienna – che chiuderà il 2023, secondo le stime, attorno ai 4 milioni di ricavi grazie al lavoro di circa 40 addetti diretti. E il primo semestre 2023 ha fatto registrare una crescita degli ordinativi (oltre 1,2 milioni) del 117% rispetto al primo semestre 2022; in tutto sono stati acquisiti oltre 80 nuovi ordini. Tra le principali commesse si annoverano progetti con varie pubbliche amministrazioni locali che hanno adottato la piattaforma open source DSpace proposta, nelle due versioni realizzate da 4Science - CRIS (Current Research Information SystemsI e GLAM (Gallery Library Archive Museum) - proprio per la sua flessibilità. Anche la presenza nel mercato internazionale si è rafforzata grazie all’acquisizione di nuovi contratti fra cui spiccano l’Imperial College of London, l’Università di Cambridge, il consorzio COAR (Confederation of Open Access Repositories, un’associazione che raccoglie oltre 160 membri da oltre 50 paesi in rappresentanza di biblioteche, università e istituti di ricerca), l’università di Basilea e di Sant Gallen in Svizzera, portando così la quota di mercato estero ad oltre il 67% con clienti in Europa, Usa, Latam, Far East. Fra gli ordinativi compaiono l’università americana di Harvard e la CDL (Californian Digital Library) della University of California, frutto delle attività conseguenti all’apertura della sede americana di 4Science a Kansas City.

DSpace è la soluzione di repository più utilizzata al mondo. È il software preferito dalle organizzazioni accademiche, di ricerca e culturali che creano archivi digitali aperti. A partire da questa piattaforma, 4Science ha creato e manutiene DSpace-CRIS, DSpace-GLAM e moduli aggiuntivi per migliorare la funzionalità di collezioni digitali e digital library che consentono di catalogare e archiviare e poi utilizzare tutti materiali prodotti dall’istituzione. "4Science dimostra in questo modo – spiega Andrea Farina, presidente e ad di Itway che controlla 4Science - la propria capacità di crescita e di intercettare importanti progetti confermando anche che la decisione di aprire una sede negli Usa è stata una scelta giusta che va nella direzione di consolidare ed ampliare la nostra presenza nel mercato internazionale". Il business di 4Science si inserisce nel contesto dell’attività di Itway, quotata in Borsa, sempre più rivolta al tema della cybersecurity. Nel 2022 la società ha chiuso con ricavi a oltre 40 milioni, un Ebitda a 2,3 milioni grazie all’apporto di 150 addetti. "Nel 2023 i conti cresceranno grazie anche all’apporto dell’internazionalizzazione in Grecia e Turchia, dove siamo presenti dal 2005 – spiega Farina – che ci sta dando soddisfazioni".