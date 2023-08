Jazz in piazza San Francesco Novafonic, la loro musica vi stupirà

Prosegue in centro a Ravenna la rassegna ‘Le stelle di Galla Placidia, organizzata dall’Ensemble Mariani e giunta alla 25esima edizione.

Alle 21.45 di stasera è in programma il concerto dei Novafonic. Si tratta di quattro musicisti, solisti e prime parti in importanti orchestre: Fabio Furia (bandoneon), Gianmaria Melis (violino), Marco Schirru (pianoforte), Giovanni Chiaramonte (contrabbasso). Per l’occasione il gruppo proporrà un itinerario eclettico e multiforme nel quale la forza poetica della musica si fonderà al virtuosismo tecnico degli artisti.

Una produzione frutto di un vero e proprio percorso di ricerca e sperimentazione, fondato sul confronto e l’interazione tra i generi e gli stili. Un repertorio profondamente jazz e di contaminazione che si inserisce in una dimensione intimamente evocativa ed emozionale.