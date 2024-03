Jerry Calà ospite della Sagra di Pentecoste

Sarà Jerry Calà l’ospite speciale del lunedì della Sagra di Pentecoste a Castel Bolognese in programma dal 16 al 20 maggio. Martedì pomeriggio, prima ancora dell’annuncio ufficiale, sui profili social dello showman sono state infatti pubblicate le date degli eventi di piazza che lo vedranno impegnato insieme alla sua band nel corso della stagione estiva. E la pro loco castellana ha rilanciato il post raccogliendo le reazioni di chi ha apprezzato la scelta, ma anche la delusione di chi si aspettava altro. "Succede sempre così da anni, non si può accontentare tutti – ha spiegato il presidente della Pro Loco Francesco Galeotti, in carica da ottobre dello scorso anno in sostituzione di Daniele Bambi quest’ultimo dimissionario dopo l’edizione del ‘Pentecoste Tè Bota" svoltasi lo scorso settembre –. Gerry Calà è un attore noto, che canta bene e che fa spettacolo. Avremmo aspettato qualche altro giorno per annunciarlo ma la notizia è circolata e quindi abbiamo pensato di rilanciarlo".

Galeotti ha poi spiegato come si sia arrivati ad ottenere la partecipazione di Gerry Calà alla Sagra di Pentecoste: "Fino allo scorso anno – prosegue il presidente della Pro Loco –, abbiamo avuto un altro impresario. Quest’anno ci siamo affidati a Patrick Contarini, che è castellano". Il programma definitivo sarà ufficializzato tra una decina di giorni, ed è previsto che a condividere il palco con Calà saranno presenti anche altri due ospiti. Il sindaco Luca Della Godenza non è entrato nel merito delle scelte artistiche soffermandosi invece sul senso di comunità: "Abbiamo bisogno che a questa Pentecoste venga tanta gente e che sia veramente una festa della comunità. Anche perchè cade a un anno esatto dall’alluvione e quindi vorremmo che fosse un momento partecipato da tutti".

d.v.