Julian J3PO Pollack. Gran finale stasera al Mama’s

Ultimo concerto della stagione al Mama’s club di Ravenna, organizzato assieme all’associazione Arci ’Vedimeglioquandosenti’. Stasera alle 21, direttamente da Los Angeles, spazio al format

’No standard jam’, con Julian J3PO Pollack, un pianista jazz e hip hop

che vanta collaborazioni di ogni tipo: Herbie Hancock, Marcus Miller, Santana, Michael League, Bob Reynolds, Kamasi Washington, Mike Stern… Inoltre le sue collaborazioni non si fermano agli artisti, ma sono anche con noti marchi come Nord Stage, Sequential e Oberheim, per cui ha creato preset di fabbrica.

Per prenotazioni contattare @vedimeglioquandosenti (instagram) o inviare un messaggio whatsapp al numero 366-5493756.