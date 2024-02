La BCC, oltre 12 milioni a soci e territorio

La BCC aumenta sensibilmente il sostegno a soci e territorio grazie agli importanti risultati ottenuti nel corso del 2023, che hanno trovato sintesi nel bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca. "Il sostegno in termini di solidarietà e beneficienza al territorio e i riconoscimenti in termini di benefit, dividendi e rivalutazione a favore dei soci – si legge nella nota – hanno superato complessivamente la cifra record di 12 milioni di euro. Oltre ai contributi ordinari per beneficienza e pubblicità (2 milioni), alle manifestazioni sociali, borse di studio e benefit soci (1,1 milione), ai dividendi e alla rivalutazione del capitale sociale (2,5 milioni), sono stati erogati - sia sotto forma di contributi a fondo perduto che di condizioni agevolate per prestiti a privati e imprese - 6,5 milioni di euro quali interventi straordinari a seguito degli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio". "Il 2023 rappresenta per La BCC un anno molto positivo che si chiude con un utile che supera i 57,7 milioni di euro – spiega il direttore generale Gianluca Ceroni - a conferma della capacità reddituale della nostra Banca, destinata ad un ulteriore rafforzamento del patrimonio di vigilanza che raggiunge i 533 milioni di euro e rappresenta da sempre il principale elemento a tutela di soci e clienti. Il Total Capital Ratio (coefficiente patrimoniale calcolato come rapporto tra Fondi Propri e attività ponderate per il rischio) si attesta a circa il 24% e ci permette di rafforzare quel sostegno all’economia del territorio che ha, da sempre, contraddistinto la nostra Banca". Con una raccolta totale di 6,7 miliardi di euro e 3,5 miliardi di impieghi verso clientela continua l’incremento del totale del prodotto bancario lordo che ha superato i 10,2 miliardi di euro, a conferma della fiducia dimostrata negli anni da soci e clienti.