La Carrozzeria Naviglio cerca un verniciatore

Un verniciatore-preparatore. Questala figura professionale che cerca un’azienda di Faenza (scadenza sabato). La Carrozzeria Naviglio di Faenza, in provincia di Ravenna, è alla ricerca di una figura professionale – ovviamente a norma di legge la richiesta è rivolta ad ambo i sessi – che si occupi della carteggiatura, della preparazione e della verniciatura delle autovetture, di mezzi in genere o delle loro parti. Inoltre che si occupi dell’utilizzo di attrezzature per il lavoro di verniciatura quali orbitale e levigatrice. L’azienda in questione richiede un’età massima di 29 anni per poter applicare il contratto di apprendistato, inoltre la carrozzeria considera titolo preferenziale l’essere automuniti per poter effettuare gli spostamenti al lavoro in totale autonomia. La qualifica Istat è "Lastroferratori". Il tipo di contratto di lavoro offerto dall’azienda Naviglio è di apprendistato e la sede del lavoro è Faenza in via Vittori. L’orario di lavoro proposto è a tempo pieno, dal lunedì al venerdì con la seguente cadenza oraria: dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18.