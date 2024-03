La cogestione all’Itp Bucci. Si è parlato anche di mafia

Astronomia, scacchi, transizione energetica ma anche percorsi per conoscere e comprendere le dinamiche del motorsport, o approfondire le tecniche di fotografia.

Sono almeno 25 i laboratori tenutisi ieri nella sede di via Nuova dell’Itip "L.Bucci" di Faenza ed organizzati dai rappresentanti degli studenti nell’ambito della ‘cogestione’.

Al posto delle lezioni curricolari la componente studentesca ha avuto la possibilità di interfacciarsi con professionisti ed esperti dei vari argomenti trattati. Piuttosto partecipata è stata la lezione che si è svolta nell’aula 1, sede deputata all’approfondimento del tema ‘criminalità organizzata’ che ha visto come relatore il capitano Alessandro Averna Chinnici, comandante dei carabinieri della compagnia di Faenza e nipote del magistrato Rocco Chinnici ucciso in un attentato dinamitardo nel 1983 a Palermo per mano delle cosche mafiose.

Nel proprio intervento il graduato dell’Arma si è soffermato sulla figura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, raccontando anche la lotta contro le Brigate Rosse, e citando tra gli altri, i carabinieri Emanuele Basile e Mario Daleo. Oltre all’approfondimento storico, il comandante ha interagito con gli studenti anche su tematiche attuali sensibilizzando la platea in tema di educazione civica e di rispetto delle leggi.

Contemporaneamente in un’altra aula al pianterreno, l’ex senatore Martino Albonetti chiamato ad approfondire il tema dello sport e della politica, spiegava le dinamiche delle Olimpiadi del 1936, mentre al primo piano nell’aula 13 alcuni rappresentanti della Protezione Civile dell’Unione della Romagna Faentina e l’assessore alla sicurezza del comune di Faenza Massimo Bosi, sono intervenuti sull’argomento "disastri atmosferici" raccontando il tessuto di volontariato associativo della città.

d.v.