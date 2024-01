La Compagnia dei Racconti cerca volontari a Porto Fuori

È aperta la chiamata per volontari con la passione per la scrittura e con il desiderio di mettersi in ascolto, incontrare ed entrare in relazione con i concittadini più anziani, che vivono soli o sono a rischio solitudine. Le storie delle persone, gli episodi di vita e le fotografie private sono parte preziosa della storia di una comunità: per non disperdere questo patrimonio, l’associazione Sguardi in Camera vuole raccoglierle e tramandarle con la collaborazione di Villaggio Globale Coop.Sociale, La Compagnia del Buon Umore di Porto Fuori e il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune. La Compagnia dei Racconti raccoglierà le storie di vita della popolazione anziana di Porto Fuori. Chi desidera diventare volontario può compilare il modulo su http://bit.ly/3NYeeAr e una mail a sgini@villaggioglobale.ra.it, chiamare o scrivere al 331.4472339