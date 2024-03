ll Gruppo archeologico cervese organizza oggi alle 17, presso la Biblioteca di Cervia, un appuntamento con Sabrina Marin, storica dell’arte, che condurrà i partecipanti alla scoperta della pittura della Confraternita dei Preraffaelliti.

Dal 1840 ai primi anni del 1900 la Confraternita dei Preraffaelliti in Inghilterra ha tradotto l’arte italiana in un Rinascimento “moderno”. Non mancheranno intrighi a suon di pennello come Jane Burden ritratta dai grandi Dante Gabriel Rossetti suo amante e da William Morris suo marito.

Si scopriranno quali sono le tecniche innovative in uso ancora oggi e quale incredibile amore

hanno saputo nutrire per l’arte italiana i “disperatamente romantici” Preraffaelliti. Ingresso libero e gratuito.