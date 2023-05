La conta dei danni Scuola Azzaroli inagibile "Ora un primo bilancio"

"A una settimana esatta dall’inizio della seconda alluvione che ha colpito il nostro territorio riusciamo a fare un primo bilancio di ciò che è successo alle nostre cooperative sociali e alle persone che a vario titolo fanno parte della nostra grande compagine", sottolinea il presidente del Consorzio Solco Ravenna, Antonio Buzzi. Tra i servizi gestiti direttamente o indirettamente da Solco Ravenna ce ne sono alcuni che hanno avuto conseguenze più critiche da questa alluvione: la scuola dell’Infanzia Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno, completamente allagata e al momento inagibile; la Comunità alloggio per la salute mentale di Villanova di Ravenna, dove ad oggi sono presenti ancora 40 cm di acqua e i cui ospiti sono stati trasferiti presso il centro diurno Garibaldi di Ravenna; la sede della Cooperativa La Pieve di via Valle Bartina a Ravenna insieme al Centro socio occupazionale Officine Creative; il podere Ortinsieme di Russi, progetto di agricoltura sociale che ha subito la totale alluvione degli orti e si trova a dover ripartire; le comunità alloggio per nuclei mamma-bambino gestiti da Educare Insieme a Castel Bolognese allagati per ben due volte; la Casa della Carità di Lugo che accoglie persone anziane e disabili e che ha avuto allagamenti al piano terra. "Questo un primo quadro di strutture fortemente danneggiate", racconta Giacomo Vici, direttore generale del Consorzio. Le evacuazioni più importanti sono state quelle delle persone disabili dei centri di Valmori e San Michele gestiti dalla Pieve, spostati per alcuni giorni nel centro socio riabilitativo Lo Zodiaco di Ravenna, e quella degli anziani della Casa residenza San Pietro in Trento, ospitati dalla Casa residenza Don Zalambani di Sant’Alberto. Tante le azioni di solidarietà. Per chi volesse effettuare una donazione: Coop Sociale Sol.Co IBAN IT76N0854213216000000100029, presso La BCC ravennate, forlivese e imolese con causale ’erogazione liberale a seguito alluvione’.