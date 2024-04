La corsa di Cavedagna alle europee: "All’attacco delle ’ecofollie’"

Bagno di folla per il candidato di Fratelli d’Italia alle europee Stefano Cavedagna, ieri in piazza del Popolo insieme alla senatrice Marta Farolfi, al consigliere comunale Stefano Bertozzi, al coordinatore provinciale Alberto Ferrero e al neo-coordinatore comunale Robert Brocchi. Cavedagna, classe ‘89 e consigliere comunale a Bologna, è immediatamente andato all’attacco di quelle che chiama "eco-follie", quali "le nuove normative europee che vogliono costringere gli italiani a convertirsi all’auto elettrica, o a dotare le loro abitazioni dei cappotti esterni, con costi che graverebbero sulle famiglie per decine di migliaia di euro". Un tema su cui, secondo Cavedagna, l’Europa ha mirato al bersaglio dell’Italia: "Sanno bene che la casa di proprietà è massicciamente diffusa in un Paese come il nostro, mentre in Belgio, Olanda e Danimarca è esattamente il contrario".

Quello che si spalanca all’orizzonte è un lungo periodo elettorale, che dopo europee e amministrative vedrà le regionali – molto probabilmente a novembre – e le amministrative faentine del 2026. A Solarolo c’è ancora la possibilità di una lista che sfidi la candidata civica Diletta Beltrani – sostenuta dal centrosinistra – mentre a Casola sembra probabile una lista unica che tuttavia dovrà raggiungere il 40% degli aventi diritto. Un doppio ciclo di amministrative, spiega la senatrice Marta Farolfi, "in cui i cittadini potranno valutare la risposta del governo all’emergenza alluvionale e quella invece di Regione e Comune di Faenza. Siamo ancora in attesa di un piano che ci dica come realizzare le casse d’espansione che avrebbero dovuto vedere la luce decenni fa". Prime parole da coordinatore comunale per Robert Brocchi – volto noto dell’associazionismo legato allo sport per disabili e all’associazione nazionale Carabinieri 85esimo Nucleo – che a breve si insedierà nella sede che Fratelli d’Italia sta per inaugurare in piazza del Popolo: "Abbiamo un gruppo di lavoro all’altezza delle sfide".

Filippo Donati