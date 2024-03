"La cultura come volano per il turismo di Cervia"

Mercoledì sera la sala XXV aprile a Cervia era piena in occasione del primo incontro del percorso programmatico ‘Il sentiero delle idee’ del candidato sindaco per il centrosinistra Mattia Missiroli. ‘Culture, tradizioni e avanguardie’ il titolo della serata con cui Missiroli ha dato il via al ciclo di appuntamenti in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, con l’obiettivo di "coinvolgire le migliori energie della città per ridefinire il programma di mandato".

Diversi gli interventi per rilanciare la cultura nelle sue diverse forme: come aggregatore sociale per i più giovani, come leva per il turismo, come attrattore di grandi eventi e come elemento identitario di una città legata al mare e alle saline. "I momenti di ascolto di cittadini, imprese e associazioni sono fondamentali – ha spiegato il candidato Mattia Missiroli – e io continuerò a confrontarmi perché a governare non deve essere un uomo solo. La partecipazione deve essere il motore di crescita".

Sul tema della serata Missiroli ha illustrato l’obiettivo di proseguire la valorizzazione culturale della città con progetti sempre più ambiziosi. "Cervia deve diventare sempre più un contenitore di cultura diffusa a più livelli, dove le nostre radici e la nostra identità si intrecciano con nuove visioni e questo bellissimo connubio è il punto di forza per affrontare le sfide del futuro. La cultura è valore fondante e inclusivo, è esigenza educativa e sociale, va intesa nelle sue più svariate declinazioni, anche come volano turistico per contribuire allo sviluppo economico del nostro territorio, rendendolo maggiormente competitivo e unico all’interno del panorama nazionale ma anche europeo e internazionale. Siamo consapevoli di avere già una grande ricchezza che è la nostra storia, la nostra identità e che questo enorme patrimonio materiale e immateriale è impreziosito da una rete vivace, attenta e attiva che è la nostra comunità, fatta di persone che amano e si prendono cura della propria città. Dobbiamo saper intercettare di più le giovani generazioni e le loro nuove espressioni culturali, capirne le necessità, tenerli coinvolti così che saranno loro a guidarci verso nuove esperienze. Costruiremo insieme un programma ambizioso ma sostenibile, innovativo e lungimirante, grazie al contributo di tutti coloro che ci seguiranno in questo percorso" ha concluso il candidato.

Il prossimo incontro dal tema ‘Il forese: casa mia’ si terrà venerdì 5 aprile alle 20:30, al Centro Sociale di Pisignano-Cannuzzo. Nel mese di aprile si proseguirà mercoledì 10 aprile alle 20.30 nella sala XXV aprile con ‘Welfare, una mano tesa’; lunedì 15 aprile alle 20.30 alle Officine del Sale con ‘Turismo: il nostro futuro’, venerdì 19 aprile alle 20.30 nella sala XXV aprile con ‘Artigianato, commercio, agricoltura e le altre economie e, infine lunedì 22 aprile alle 20.30 al circolo tennis di Milano Marittima con ‘Lo sport come stile di vita’.

Ilaria Bedeschi