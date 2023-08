La dottoressa Turci lunedì da Cervia sarà al lavoro a Castiglione

Negli ultimi dodici mesi il territorio Cervese si è arricchito di cinque nuovi medici di medicina generale titolari di convenzione: sono la dottoressa Sabrina Ghetti e i colleghi Andrea Skakic, Franca Iannaccone Franca, Nicole Forcelli e Anna Giulia Bagnara. L’Ausl ricorda le modalità operative per effettuare la scelta del medico di medicina generale: fascicolo sanitario elettronico (www.fascicolo-sanitario.it); posta elettronica a [email protected]; telefono per appuntamento 0544286661. Contestualmente l’azienda sanitaria informa che da lunedì la dottoressa Eleonora Turci cesserà il proprio incarico presso la Casa della Comunità di Cervia e proseguirà l’attività di medico di medicina generale unicamente presso l’ambulatorio di Castiglione di Ravenna in via Vittorio Veneto 21 presso la Casa della Comunità di Castiglione.