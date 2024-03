La ’Fiera di Pasqua’ tra musica e cibo

Marina di Ravenna si prepara ad accogliere la Pasqua con un fitto calendario di eventi tra divertimento, arte e buona cucina, organizzato dalla Pro Loco e in programma da domani a lunedì.

Domani la giornata inizia con la ’Fiera di Pasqua’ con le bancarelle in viale delle Nazioni a partire dal bacino pescherecci dalle 16 fino al tramonto. I visitatori potranno saziarsi con lo street food, mentre per gli amanti della storia c’è il ’Bunker tour’ in piazza Dora Markus alle 17 (partenza da piazza Dora Markus, info 351 607 2377 ). Per chi ama l’arte contemporanea alle 17 alla Galleria Faro Arte al centro civico si terrà l’inaugurazione della mostra ’Acquae’, organizzata dalla Capit. La serata continuerà con le selezioni musicali del dj Penna alle 18 e con l’energia travolgente degli Spennati dei Caraibi, cover band dei Litfiba, alle 19. Concerti in piazza Dora Markus.

Domenica la ’Fiera di Pasqua’ riapre le sue porte alle 10 con lo street food disponibile fino al tramonto. Alle 13.30 Mama Mouse farà rivivere il pop rock anni ‘80, mentre la Galleria Faro Arte sarà aperta dalle 16 alle 19 per ammirare la mostra ’Acquae’.

Lunedì la ’Fiera di Pasqua’ conclude il suo weekend dalle 10 al tramonto, accompagnata ancora una volta dalle delizie dello street food. Alla Galleria Faro Arte la mostra ’Acquae’ sarà visitabile dalle 16 alle 19.30. Inoltre all’Heroe’s Marina Sport Center avrà luogo il Torneo di Pasquetta con il doppio femminile dalle 9.30 e il doppio maschile dalle 14.30.