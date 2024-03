La giovane Eva, blogger di GialloZafferano presenta il suo libro

Oggi pomeriggio alle 18 la libreria Liberamente di viale Alberti ospiterà Eva Andrini / @evasfoodaddiction che parlerà del suo primo libro, ’Per passione’.

Eva, una delle più giovani blogger di GialloZafferano, ha raccolto le ricette a cui è più affezionata, i trucchi per comporre il proprio menù settimanale dalla colazione alla cena, con tante alternative per soddisfare ogni esigenza in un libro a prova di universitari e “chef” alle prime armi. Tante idee originali e spunti per il meal prep adatti anche a chi già ama cucinare ma “non ha mai tempo” con ricette facili e veloci ma gustose.