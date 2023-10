La giunta aderisce al bando

La Giunta ha deliberato di aderire al bando ‘Contributo straordinario alle imprese per il ristoro dei danni subiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023’, approvato dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, con uno stanziamento di 100 mila euro. Le risorse saranno gestite dalla Camera di Commercio secondo criteri stabiliti dalla convenzione con il Comune di Cervia, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per supportare le imprese del territorio, in attesa che le istituzioni nazionali e regionali declinino modalità e tempi di intervento relativi alla ricostruzione.