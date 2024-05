La mappa dei supermercati. Tra Despar, Conad ed Eurospin: "Ma così la torta si restringe"

Il primo supermercato Esselunga della città (e della Romagna) e l’apertura (anche se i tempi non sono chiari) del Despar tra via di Roma e via Venezia. Cominciamo da quest’ultima struttura, destinata a nascere nell’area un tempo occupata dall’Amga. "In questa fase, su Ravenna, stiamo ultimando la documentazione al fine di ottenere dal Comune il permesso per costruire – spiega il direttore regionale Despar Nord dell’Emilia Romagna Alessandro Urban –. Procede intanto la gestione della gara d’appalto, in un momento che si conferma difficile a causa degli aumenti delle materie prime e che richiede quindi delle particolari attenzioni, fermo restando il progetto che vuole avere un impatto di rilievo in un quadrante così importante e prestigioso della città. In provincia di Ravenna abbiamo inoltre altri ambiziosi obiettivi che vorremmo concretizzare nel prossimo periodo".

Il supermercato avrà una dimensione da 1.200 metri quadrati. Paolo De Lorenzi , titolare dei Conad ’Galilei’ e ’Fontana’, è presidente del sindacato alimentaristi di Ascom. "L’offerta a Ravenna non manca. Sono tanti i marchi presenti: Conad, Coop, ora Esselunga, Despar che ha due punti vendita, ai quali si aggiungerà quello in via di Roma, Famila ed Eurospin, per citarne alcuni". L’arrivo di Esselunga "renderà la torta ancora più piccola. Noi però – questa la lezione del gruppo Conad –, facciamo competizione su noi stessi. Fin qui ce la siamo cavata bene".

De Lorenzi cita i servizi forniti per attrarre clienti, dalla cucina interna al ’Galilei’, alla possibilità di pagare i prodotti da soli senza dover attendere la fila alle casse fino "a un’enoteca fornitissima". Il gruppo Cia-Conad è al lavoro per aprire nell’area di proprietà della Cmc in via Trieste. Il supermercato, che sarà un segmento importante di una più complessiva riqualificazione dell’area, "dovrebbe aprire verso la metà del 2026". L’area interessata è di 24mila metri quadrati. Insomma, per i consumatori c’è (e ci sarà) solo l’imbarazzo della scelta. Va considerato infine anche l’impatto che la grande distribuzione ha sui negozi più piccoli, che spesso finiscono gambe all’aria a causa della concorrenza spietata di questi colossi.

Luca Bertaccini