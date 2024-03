La maratona con i Cerviaman per sensibilizzare sulla disabilità

Sport e solidarietà in scena a Cervia oggi e domani. Oggi dalle 14.30 al bagno Marco 184 Silvia Giambi e Fabio Baredi, entrambi genitori di bambini disabili e rappresentanti di Cerviaman nel Cuore, presenteranno il progetto 2024 ’Cervia, una città senza barriere’. L’iniziativa mira a sensibilizzare i i cittadini sui temi dell’accessibilità e del problema delle barriere architettoniche, veri e propri ostacoli. Domani alle 9.35 invece, assieme agli iscritti alla Cervia Run di 5 km non competitiva, partirà anche la maratona solidale Cerviaman 2024. La quota d’iscrizione di 5 euro sarà devoluta dall’organizzatore dell’evento Marco Morigi, titolare del Bagno Marco 184, ai Cerviaman e al loro progetto ’Cervia, una città senza barriere’. Tra i partecipanti alla corsa non competitiva saranno presenti i Cerviaman per sensibilizzare i cittadini sui temi dell’accessibilità e del problema delle barriere architettoniche.

i.b.