La Maratona traina il turismo di novembre

I ravennati, ma mica solo loro. Tra gli oltre 14mila partecipanti alla Maratona Ravenna città d’arte dello scorso 11 novembre c’è anche chi è arrivato da fuori: sportivi, appassionati o forse anche qualche ’atleta della domenica’ che ha deciso di cimentarsi nel percorso e scoprire la città nella veste colorata di uno dei suoi eventi più attesi. Una cosa è certa: la Maratona è stato il principale traino turistico di novembre. Lo dicono sia i dati della città d’arte che quelli della provincia.

I numeri, resi noti dalla Regione, mostrano che l’11 novembre – ovvero il giorno prima della manifestazione – gli arrivi nella città d’arte sono stati 1.181, con 2.010 pernottamenti. Anche sui lidi ravennati è stato il giorno con più arrivi: 449, per 1.337 pernottamenti. In tutta la provincia gli arrivi sono stati in totale 2.318 per 5.403 pernottamenti, segno che parte del turismo legato alla maratona, non trovando posto in città, ha scelto strutture nei comuni limitrofi. Gli italiani fanno la parte del leone, con 2.130 arrivi e 4.343 pernottamenti, mentre gli stranieri sono stati 188 per 1.060 pernottamenti. Nemmeno il 31 ottobre era andato così bene, nel bel mezzo del ponte per i morti: allora gli arrivi erano stati 2.455 per 5.660 pernottamenti. Va detto che il sabato precedente, il 28 ottobre, era andato meglio: 3.473 arrivi, 7.588 pernottamenti.

In generale a novembre nella città d’arte i visitatori sono stati 17.384 (+6,1% sul 2022, -10,4% sul 2019) con 13.864 italiani (+5,8% sul 2022, -11,7% sul 2019) e 3.520 stranieri (+7% sul 2022 e -4,6% sul 2019). I pernottamenti sono stati 36.029 (+9,3% sul 2022, +0,9% sul 2019) con 27.161 italiani (+11,3% sul 2022, +1,5% sul 2019) e 8.868 stranieri (+3,4% sul 2022, -1% sul 2019). In media a novembre i visitatori hanno trascorso in città 2,1 notti a testa. Sui lidi ravennati, dove novembre è ovviamente periodo di magra, si sono registrati 3.386 arrivi (+12,8% sul 2022, -14,1% sul 2019) di cui 3.016 italiani (+10% sul 2022, -16,4% sul 2019) e 370 stranieri (+41,2% sul 2022, +11,1% sul 2019). I pernottamenti sono stati 21.921 (+30,2% sul 2022, +17,1% sul 2019) di cui 17.386 per gli italiani (+18,2% sul 2022, +8,5% sul 2019) e 4.535 per gli stranieri (+112,9% sul 2022, +68,1% sul 2019).

Infine veniamo a Cervia, che fa meglio dei lidi ravennati ma peggio della città d’arte. Gli arrivi sono stati 8.329 (+31,1% sul 2022, -21,5% sul 2019) di cui 7.342 italiani (+35,5% sul 2022, -24,8% sul 2019) e 987 stranieri (+5,7% sul 2022, +16,5% sul 2019). i pernottamenti sono stati invece 25.086 (+34,6% sul 2022, +10,8% sul 2019) di cui 15.837 per gli italiani (+61,6% sul 2022, -12,7% sul 2019) e 9.249 (+4,7% sul 2022, +105,4% sul 2019).

