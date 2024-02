La Marmolada, alla scuola ‘Europa’ il pannello di Fabio Vettori

È stato consegnato alla scuola media ‘Europa’ di Faenza il grande pannello realizzato dall’artista Fabio Vettori, disegnatore e fumettista trentino di fama nazionale, dedicato alla Marmolada, popolata dalle sue particolarissime formiche umanizzate, iperattive. Vettori aveva donato l’opera al Comune di Faenza a conclusione della mostra ‘Disegnare le montagne’ che si è svolta al Rione Verde, collegata all’ultima edizione della Festa della Montagna Uoei, che lo ha visto protagonista con il ravennate Luigi Dal Re. L’illustratore ha voluto manifestare affetto e solidarietà a Faenza, colpita dall’evento alluvionale, lasciando un quadro che è stato collocato in uno spazio di lettura alla scuola ‘Europa’ alla presenza dell’assessore all’Istruzione e Sport Martina Laghi, di Pier Giorgio Gulmanelli e Giuseppe Sangiorgi, presidente e coordinatore della Festa della Montagna Uoei, della dirigente scolastica Raffaella Valgimigli e degli insegnanti Michele Albonetti, Alessia Cortesi e Claudia Cignolo.

L’opera ‘Marmolada’ sarà fonte di conoscenza per i giovani studenti che potranno approfondire la loro abilità nel disegno, come già fatto in occasione del laboratorio curato dallo stesso Vettori durante l’ultima edizione della Festa della Montagna.