"La mia ballata romagnola"

Il regista Eugenio Sideri torna a raccontare le sfumature della terra romagnola attraverso alcuni affreschi, dati come lampi e impersonati dai compagni di sempre, l’attrice Tania Eviani e l’eclettico Gianni Parmiani, che qui collabora anche alla stesura del testo. ’E’ vent de cuntrêri’ andrà in scena stasera alle 21 al teatro Socjale di Piangipane nell’ambito della rassegna ‘Al Socjale’ organizzata da Ravenna Teatro.

"’Vént’ è un lungo sonno, una notte trascorsa tra sogni e incubi, di quelle in cui giuri di essere sveglio, ma poi ti accorgi che non era vero – racconta Sideri –. Una ballad romagnola dai contorni che sfuggono, un po’ come in certi quadri dove la linea è tracciata quasi in una sbavatura delicata. Ne emergono figure come un piccolo prete che urla in una chiesa diroccata, il funerale dello sposo partito partigiano, un’intera famiglia in cui ognuno è stato partorito seguendo un vento diverso. Un po’ come in un quadro di Bosch, dove realtà e allucinazione compongo l’intera visione".

Per info e biglietti: ravennateatro.com; 333-7605760 promozione@ravennateatro.com e al teatro Socjale un’ora prima dello spettacolo. Intero 12 euro, ridotto 10 euro under 30, abbonati a La Stagione dei Teatri, residenti a Piangipane.