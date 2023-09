La musica popolare del gruppo Enerbia al Mulino Scodellino

Il nuovo appuntamento della rassegna Macinare Cultura è al Mulino Scodellino di Castel Bolognese, staserae alle 20 (ingresso libero) con il gruppo Enerbia in “Al chiarore delle stelle“. Il trio, con il violino e la voce di Maddalena Scagnelli, la chitarra di Nicola Rulli e la fisarmonica di Franco Guglielmetti, ha scelto per il concerto un titolo che evoca il verso di un canto popolare e vuole far rivivere la dolcezza e il desiderio che accompagnano l’attesa di una festa da ballo in uno scenario notturno.