"La nostra foto per parlare del giardino sul Ponte delle Grazie e non per fare polemica"

"I nostri volontari si sono fatti scattare la foto per promuovere il giardino, non volevamo in alcun modo sposare la polemicaprotesta dell’articolo". Questa è in sintesi la precisazione del gruppo Gev (Guardie ecologiche volontarie) Faenza i cui volontari sono comparsi in una foto a corredo dell’articolo dal titolo ‘L’allestimento sul Ponte delle Grazie scatena il web’, comparso sul Resto del Carlino del 29 novembre. "Noi come Gev Faenza – precisano dal raggruppamento Guardie ecologiche volontarie –, partecipiamo da anni all’evento del nostro Comune (‘I giardini di Natale’, ndr), conosciamo le modalita’ organizzative e non abbiamo nulla da ridire sulle scelte effettuate che poi non ci riguardano in quanto noi partecipiamo come volontari e quest’anno all’interno di un progetto molto più ampio di educazione alle buone pratiche di Protezione civile. Il nostro giardino è infatti stato creato in collaborazione dei Coordinamenti di Protezione civile provinciale e regionale in accordo con la Regione Emilia Romagna a cui dobbiamo rendicontare". Le Guardie ecologiche volontarie di Faenza concludono che la foto può essere utilizzata ma "per parlare del nostro giardino, del tema trattato, delle modalità di allestimento e del messaggio che si vuole dare".