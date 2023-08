La poetica di Godano in piazza Duomo Sul palco col suo ’Parole e musica’

Sul palco centrale in Piazza della Libertà, a Faenza, ci sarà stasera alle 21 l’anteprima del Mei con l’incontro “Parole e Musica” con l’artista Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz. (ingresso libero). In apertura si esibiranno le band 100 Morning Band, Dates e Ginko. Nel corso della serata ci sarà la presentazione del libro “Faenza, tieni botta!”, edito da Tempo al Libro di Mauro Gurioli, con le testimonianze di Mirko Francesconi e Floriano Cerini. "La duplice alluvione del maggio 2023, per il grandissimo impatto che ha avuto sulla città, è destinata a rimanere nella storia di Faenza. Il progetto è nato con l’obiettivo di partecipare attivamente alla raccolta fondi aperta dal Comune di Faenza per l’emergenza alluvione – dichiara l’editore Mauro Gurioli –. Dunque un libro il cui utile, sarà destinato in beneficenza".