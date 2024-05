La Polizia tra i bimbi. A cavallo e con i cani

La Polizia di Stato ha partecipato all’evento organizzato dall’associazione ‘Realizzo il tuo sogno Odv’, che si è svolto qualche giorno in Darsena. All’iniziativa, dedicata alla disabilità attraverso la pratica della cosiddetta mototerapia, con lo scopo di far trascorrere momenti di vero svago a grandi e piccoli, hanno partecipato il questore di Ravenna, Lucio Pennella, e gli uomini e le donne della Polizia di Stato. Le specialità della Polizia si sono dimostrate una vera attrattiva, specialmente per i più piccoli che hanno potuto avvicinarsi e accarezzare in tutta sicurezza i cani delle due unità cinofile. Inoltre erano presenti la Polizia Stradale di Ravenna, che ha permesso ai più piccini di vivere l’emozione di salire in sella alle moto in dotazione, e due cavalieri della Polizia a cavallo, che vanta una lunga tradizione storica essendo il più antico reparto organico a inquadramento diretto della Polizia.