La prima vera Costituzione?. Nella Roma di Mazzini

Dibattiti, conferenze, commemorazioni e tante occasioni conviviali. Si apre domani la settimana della Repubblica Romana del 1849, 175° Anniversario di una ricorrenza tradizionale in Romagna ed a Ravenna in particolare dal mondo repubblicano, laico e mazziniano. Una settimana in cui si celebra il Triumvirato di Mazzini, Saffi e Armellini che assieme a Garibaldi ebbero il coraggio di sconfiggere il papato e di proclamare la Repubblica, adottando il Tricolore e approvando la prima vera Costituzione europea in un’Assemblea eletta con suffragio universale dal popolo.

Le celebrazioni partiranno domani presso la Sala Muratori della Classense alle 17, dove si terrà la conferenza dello storico Aldo Alessandro Mola (nella foto) sul tema "Confronto tra la Costituzione del 1849 e quella del 1948", con la partecipazione di Eugenio Fusignani, vicesindaco e presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento, Claudia Foschini, Fulvia Missiroli e del baritono Raffaello Bellavista, patrocinio del Comune e collaborazione della Biblioteca Classense, Capanno Garibaldi, AMI e Veterani Garibaldini. Si prosegue poi giovedì 8 febbraio, a San Michele alle ore 17, con un incontro pubblico promosso dal circolo Pri sul tema "Il dirotto dei popoli alla libertà" con interventi di Giannantonio Mingozzi, Valeria Masperi, Sauro Mattarelli, Stefano Folli ed Eugenio Fusignani, segretario regionale del Pri dell’Emilia-Romagna; in apertura la Banda musicale città di Ravenna eseguirà gli inni. Il 9 febbraio il Pri e le associazioni mazziniane e garibaldine renderanno omaggio a Mezzano al cippo a Marino Pascoli, partigiano e patriota repubblicano assassinato il 4 novembre del 1948 a cui il Pri di Ravenna dedica il IX Febbraio, seguirà poi la deposizione della corona alla lapide di Giuseppe Mazzini, nello scalone municipale di Ravenna. Il 10 febbraio, infine, Michele Finelli, presidente nazionale dell’Ami, alle 10,30 nell’aula magna della Casa Matha terrà una conferenza su "Attualità dei doveri dell’uomo". Nelle sezioni e circoli del Pri il IX Febbraio viene celebrato in più date: per fare alcuni esempi il venerdì 9 al Mameli di Ravenna, grigliata al Farini di San Pietro in Vincoli, cena ai ’F.lli Bandiera’ di San Pietro in Campiano, al Guerrini di Ravenna, al Mazzini di Roncalceci ed a San Pancrazio; domenica 11 il Pranzo della Repubblica al circolo di San Michele, al Circolo di Castiglione di Ravenna, al Fratti di Classe, al Mazzini di Santo Stefano, al Mazzini di San Zaccaria, a Chiusa San Marco, a Russi, a Godo e ad Alfonsine; il sabato 10 cena al Mazzini di Villanova di Ravenna e pranzo della Repubblica a Cervia.

Giorgio Costa