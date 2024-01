La Pro loco si presenta: "Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti"

‘Storia, vocazioni, identità’ è il titolo della serata organizzata dalla Pro loco di Alfonsine per presentarsi alla cittadinanza. L’appuntamento è per oggi alle 20.30 nella sala Rita Levi Montalcini in piazza Monti 1. Il nuovo direttivo, eletto recentemente, è composto da Fulvio Arniani (presidente), Nadia Barresi (vicepresidente), Giuseppina Da Rold (segretaria), Maria Grazia Secchiari (tesoriera), Angela Manara (consigliera), Erica Cattani (consigliera), Rossana Corna (consigliera e addetta stampa). E per l’occasione lancia un appello a tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi e hanno proposte per migliorare la realtà del paese. Un appello in particolare agli studenti che frequentano le scuole superiori a fare volontariato con la Pro loco di Alfonsine, acquisendo così crediti formativi utili per il conseguimento degli obiettivi scolastici.

"Siamo da poco subentrati – dichiara il neopresidente Fulvio Arniani – e stiamo cercando di orientarci e predisporre un piano di lavoro adeguato alle esigenze. Viviamo in una realtà dove sono aumentate la solitudine e le distanze, c’è un maggiore isolamento delle persone e delle famiglie all’interno delle proprie abitazioni. Il nostro obiettivo è quello di dare vita a esperienze caratterizzate da un nuovo livello di cooperazione, di una maggiore capacità di collaborazione tra le persone, le associazioni, le istituzioni. Vogliamo valorizzare il territorio e le sue vocazioni, rafforzare l’identità e il senso di appartenenza a partire dai valori fondanti della tolleranza e della solidarietà, rivisitare la storia locale, soprattutto nei suoi aspetti dimenticati o rimossi". "Vogliamo porre all’attenzione di tutta la comunità – aggiunge Nadia Barresi – la necessità di curare il territorio oltre che di farlo conoscere nelle sue bellezze. Cura del territorio significa per noi mettere l’essere umano e le sue esigenze al centro dell’attenzione, l’essere umano che ha bisogno di aria e acqua pulite, ha bisogno di sicurezza e di accoglienza, di curiosità, meraviglia e amore".

Per informazioni cell. 334.9509880 o mail prolocoalfonsine@gmail.com.