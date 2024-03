La Pulce nel baule con il sostegno del Rotary Il Rotary Galla Placidia partecipa alla Pulce nel baule per sostenere Insieme a Te, una spiaggia accessibile alle persone con gravi disabilità. Mercatino del riuso rinviato per maltempo, ora riproposto il 10 marzo al Pala De Andrè per acquistare vestiti e accessori di seconda mano.