La rassegna letteraria al Mar. L’arte raccontata con libri e fumetti

L’arte attraverso libri e fumetti. È l’idea che sta alla base di ’Pagine d’arte’, rassegna di letteratura e arte al Mar e ScrittuRa festival a cura di Matteo Cavezzali. Cinque gli appuntamenti, tutti alle 17.30 al Mar e a ingresso gratuito. Apre la rassegna il 14 febbraio Leo Ortolani (foto), uno dei più importanti e premiati fumettisti italiani, padre di fumetti di culto come Rat-Man, Cinzia e molti altri, nonché già autore per Marvel di un ciclo di storie de i Fantastici Quattro. Parlerà del rapporto tra immagine e destino con ’Tarocchi’ (Feltrinelli).

Il 22 febbraio sarà ospite Paolo Bacilieri con ’Piero Manzoni. Basta a ciascun giorno la sua pena’ (Coconino Press). Genio irriverente, Piero Manzoni attraversò come una meteora le avanguardie europee del Secondo dopoguerra. Bacilieri ricompone la traiettoria di questa bruciante parabola umana attraverso una Milano comica, malinconica e tragica, rinata dalle macerie e lanciata verso il boom economico.

Il 2 marzo Otto Gabos parlerà di ’Goya e la tentazione dell’abisso’ (24 Ore Cultura), un’immersione e un confronto serrato con l’opera dell’artista. Gabos ha raccontato senza filtri il suo incontro con Goya: dalla lettura e la ricerca attraverso saggi e cataloghi all’immersione totale che lo ha portato a ricreare condizioni di lavoro che rispecchiassero quelle di Goya, come la simulazione di sordità.

Il 18 aprile sarà la volta di Mara Famularo con ’Destinazione Manga’ (IL Mulino). Negli ultimi anni, in Italia come in molti altri paesi, i manga hanno conquistato sempre più spazio nelle librerie e sbancato le classifiche di vendita. Da lettura di nicchia sono diventati un fenomeno globale. Ispirano film e serie tv, piacciono agli adolescenti come agli ultraquarantenni. Durante l’incontro Famularo farà il punto su questo fenomeno culturale e di consumo.

L’ultimo incontro, il 19 maggio, sarà con lo storico dell’arte Jacopo Veneziani con ’La grande Parigi. 1900-1920. Il periodo d’oro dell’arte moderna’ (Feltrinelli). Protagonisti del libro due giovani Pablo Picasso e Carlos Casagemas che nell’ottobre del 1900 arrivano a Parigi, la città in cui dopo la rivoluzione degli Impressionisti e di straordinari scultori come Auguste Rodin ogni artista vuole essere. Veneziani racconta la grande capitale nel momento magico e irripetibile in cui divenne l’epicentro dell’arte mondiale.